''São uns imbecis, né?'', diz Rosely sobre busca policial Na China, Rosely Nassim, mulher de Dr. Hélio, recebeu telefonema do então secretário de Comunicação, Francisco Lagos. Ele fala do depoimento de Aurélio Cance, um dos investigados, e sobre busca policial em um sítio dela em Mogi Guaçu. "O depoimento do Aurélio foi bom. Vamos conversar com aquele outro advogado lá em São Paulo, certo? Agora, saiu uma informaçãozinha aqui, de bastidor, de polícia, que tinha alguma coisa que estavam querendo investigar, negócio de um poço que tinha lá na chácara em Mogi, tinha alguma coisa escondida lá, entendeu? Então, o único sussurro que foi por debaixo do pano."