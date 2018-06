Sardinha apreendida é distribuída no Complexo do Alemão, no Rio SÃO PAULO - Cerca de 1,2 tonelada de sardinha foi apreendida nesta quinta-feira, 2, no Mercado São Pedro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A pesca está proibida, pois é período de procriação da espécie.