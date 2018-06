Sargento acusado da morte de Amarildo volta para a prisão

RIO - O sargento Lourival Moreira da Silva, um dos acusados pelo desaparecimento e morte presumida do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, recebeu novo mandado de prisão nessa quinta-feira, 20. O pedido foi feito pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para suspender a decisão da 35ª Vara Criminal, que havia revogado a prisão.

No mandando, o GAECO argumenta que Lourival, que responde, entre outros, pelo crime de tortura seguida de morte,poderia causar embaraços à instrução criminal, ao coagir testemunhas ou cometer fraude processual. Além disso, Silva está em situação similar a outro acusado que, recentemente, teve pedido de habeas corpus negado.

No dia 13, a juíza Daniella Alvarez Prado havia aceitado o pedido de liberdade provisória feito pela defesa de Lourival, que foi solto nesta semana.