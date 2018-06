Sargento confessou tiro em jovem na Parada Gay do Rio, diz polícia

RIO - A Polícia Civil declarou que um dos dois militares suspeitos confessou a autoria dos disparos que atingiram um rapaz de 19 anos em Ipanema, zona sul do Rio, após a Parada Gay no dia 14. O Exército também determinou a prisão preventiva de dois suspeitos.

O Comando Militar do Leste (CML) não especificou o autor do disparo que atingiu o jovem, mas confirmou a suspeita de participação dos terceiros-sargentos Ivanildo Ulisses Gervásio e Jonathan Fernandes da Silva no episódio. Os dois estavam de serviço no Forte de Copacabana, próximo ao local onde o rapaz foi ferido.

A polícia, no entanto, afirma que três militares estão envolvidos no episódio. Segundo o delegado Fernando Veloso, da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), a motivação das agressões contra o jovem foi a homofobia, mas que um dos suspeitos afirmou que o disparo que atingiu o rapaz teria sido acidental.

Exames periciais nas armas apreendidas com os militares em serviço no domingo e os depoimentos de testemunhas permitiram a identificação dos envolvidos no caso. A participação do autor do tiro não foi detectada imediatamente pelo Exército, pois o acusado teria tentado ocultar o crime, repondo a cápsula que havia sido disparada.

"Foram feitas perícias nas armas e nos militares que estavam ali para saber se havia resíduos de pólvora nas mãos. Em um deles, que é o autor dos disparos, não havia resíduo suficiente para dar um positivo, mas indícios de que ele havia deflagrado a arma de fogo", afirmou o delegado.

Os três suspeitos deverão ser indiciados por tentativa de homicídio duplamente qualificado (por motivo torpe e com dificuldade de defesa para a vítima). Os envolvidos também podem julgados em instância militar por desvio de conduta.

O jovem D. foi ferido com um tiro de pistola na barriga depois de ser abordado por três homens fardados no Parque Garota da Ipanema. Um grupo de casais homossexuais estavam no local após a Parada Gay, que aconteceu em Copacabana, quando foram agredidos. Dois dos homens teriam batido em D. e ameaçado o rapaz. Um deles disparou contra o jovem.