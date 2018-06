Sargento da Aeronáutica é preso acusado de roubo e sequestro relâmpago, no Rio

São Paulo, 14 - Um sargento da Aeronáutica e irmão foram presos na manhã desta segunda-feira, 14, na Ilha do Governador, interior da Bahia da Guanabara, no Rio. Segundo a Polícia Civil a dupla é acusada de integrar quadrilha de roubos e sequestro relâmpago.

Agentes militares do 37º Distrito Policial prenderam, após investigações, o sargento da Aeronáutica Rodrigo de Jesus Correa, de 29 anos, e seu irmão, Renan de Jesus Correa, de 27 anos. As investigações começaram após uma vítima fazer a denúncia em uma delegacia.

Os agentes chegaram à localização dos suspeitos, em um imóvel na Rua Beni, Praia da Bandeira, na Ilha do Governador. No local foram apreendidos um veículo Ford Fiesta vermelho, joias, telefones celulares e documentos que serão foram encaminhados para perícia.

De acordo com o delegado titular do 37º DP, Deoclécio de Assis, durante as investigações Luiz Paulo Baptista, o "Gordo", de 30 anos, um terceiro integrante da quadrilha, foi identificado, mas continua foragido. Assis informou também que as ações continuarão para identificar outros crimes praticados pela quadrilha e para localizar o foragido.