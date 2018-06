Sargento da PM é morto em Salvador enquanto estava de folga

O sargento da Polícia Militar, José Jorge de Arruda, de 48 anos, foi assassinado na manhã desta quinta-feira, 11, em Salvador, na Bahia. Quatro homens armados com pistolas passaram dentro de um carro e dispararam contra o sargento por volta das 10h30, segundo informações da PM. Arruda estava de folga e sentado em um banco de uma praça no bairro de Engenho Velho da Federação. Arruda foi atingido por cinco tiros na cabeça. Durante a ação, Juvenal Souza Barbosa, de 47 anos, também foi atingido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado. Três pessoas já foram presas, segundo a PM, mas não há informação sobre o motivo do assassinato. Na quarta, outro sargento foi morto com um tiro na cabeça e outro no tórax, na Rua Nova da Engomadeira. Teófilo Santos Matos, de 44 anos. Ele também estava de folga e foi morto por um homem que ainda não foi identificado.