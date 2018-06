Sargento dispara acidentalmente e mata colega da PM em Porto Alegre

SÃO PAULO - O terceiro sargento Milton Bolico Marques morreu nesta sexta-feira, 12, em Porto Alegre, por um suposto tiro acidental dado por outro sargento, segundo informações iniciais da Brigada Militar.

O acidente aconteceu no posto do 9º Batalhão de Polícia Militar, no Parque da Redenção, em Porto Alegre, que completa hoje 56 anos de atuação na área central da capital gaúcha.

Segundo nota da BM, por conta da morte do 3º sargento, que serviu durante 16 anos a Corporação, todas as atividades previstas em comemoração ao aniversário da Unidade foram canceladas. O caso será investigado.