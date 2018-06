Sargento diz que, com motim, controladores se 'defenderam'

Em depoimento à CPI do Apagão Aéreo na Câmara, o sargento Carlos Trifilio, presidente da Federação das Associações de Controladores de Tráfego Aéreo (Febracta) afirmou que o motim de controladores de vôo, no dia 30 de março, foi uma "defesa" da categoria. Trifilio defendeu a desmilitarização do controle aéreo, a criação de uma agência civil que regule o tráfego de vôos e contou aos deputados que a relação com a Aeronáutica piorou após o acidente da Gol, em setembro de 2006. Veja também: CPI do Senado aprova quebra de sigilos de Denise Abreu Gaudenzi admite irregularidades na Infraero e anuncia trocas Sistema de vôo brasileiro opera no limite, diz sargento Relação com aeronáutica está pior, diz controlador de vôo Mulheres protestam na CPI contra prisão de controladores "O comando da aeronáutica se isentou de qualquer culpa no acidente da Gol. O apoio que deveríamos ter mudou. Só nós estamos lutando por nós mesmos. Em 11 meses de crise, não mudou para melhor, após a colocação de oficiais dentro das salas de controle. O afastamento de controladores experientes e a inserção de controladores da aviação geral e sem experiência fazendo a defesa aérea", afirmou Trifilio aos deputados. De acordo com ele, o sistema de controle aéreo brasileiro está "desgastado e operando além do limite." Além disso, Trifilio contou aos deputados que a situação é agravada pelo "desequilíbrio psíquico dos controladores." Críticas ao motim Segundo ele, "novos acidentes estavam na iminência de acontecer" e no dia da paralisação os controladores resolveram "ir para o tudo ou nada." O líder dos controladores de vôo afirmou que a categoria é criticada, mas está "trabalhando a favor da segurança" dos passageiros. "Nossas famílias estão sentindo essa pressão toda. Em nenhum momento reivindicamos salários e sim condições de trabalho e segurança para quem voa. Queremos executar o trabalho pelo qual somos reconhecidos como anjos da guarda da aviação", afirmou aos parlamentares. Ao responder sobre os controladores serem chamados de sabotadores ao promoverem um motim, Trifilio considera que para "a FAB acusar o controlador ela está admitindo sua ineficiência de controlar a segurança. Acredito que eles não estão falando isso." Trifilio contou ainda aos deputados que não estava presente no dia do motim. "Estava em São Paulo. Fui interrogado pela Aeronáutica da minha participação. O efetivo do Cindacta-1 (Brasília) foi convocado para uma formatura e eles estavam no quartel e estávamos numa situação insustentável para a segurança do tráfego aéreo. Eles colocaram suas carreiras em risco em prol da segurança dos vôos. Novos acidentes estavam na iminência de acontecer", afirmou.