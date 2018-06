Sargento morre ao cair de parapente O sargento da Marinha Juliano Lindner, de 36 anos, morreu no fim da manhã de ontem, ao cair de parapente, na Pedra do Elefante, em Maricá, no Rio. A suspeita dos bombeiros é de que o vento forte tenha derrubado o equipamento, logo após o salto, o que fez Lindner bater nas pedras e cair em uma árvore. Segundo a mulher do sargento, Lindner tinha 15 anos de experiência nesse esporte.