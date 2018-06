Sarkozy pede investigação sobre desaparecimento de Airbus

O presidente francês, Nicolas Sarkozy, pediu ao governo e às administrações responsáveis que investiguem o que aconteceu com o voo da Air France desaparecido nesta segunda-feira, 1. Em comunicado, Sarkozy pediu às autoridades "que coloquem todo seu empenho em seguir a pista do avião".

"Informado esta manhã da perda de contato com um Airbus A330 da Air France que cobria a rota Rio de Janeiro - Paris, o presidente da República manifesta sua viva inquietação", afirma o comunicado. Sarkozy enviou o ministro do Transporte, Dominique Bussereau, e o ministro do Desenvolvimento, Jean-Louis Borloo, ao aeroporto Charles de Gaulle, onde a Air France habilitou uma área especial no terminal número 2 para receber parentes dos 216 passageiros e 12 membros da tripulação que estavam a bordo.

O voo AF 447 partiu do Rio de Janeiro em direção a Paris. Segundo informações de autoridades do aeroporto parisiense, a aeronave perdeu contato com o radares por volta das 3h de Brasília, quando voava sobre a costa brasileira, e deveria ter aterrissado no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, às 6h10 de Brasília.