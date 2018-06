Sarney acusa mídia de fragilizar o Senado

BRASÍLIA

O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), criticou ontem os veículos de comunicação. Ele afirmou que o Parlamento precisa "disputar" com a mídia o papel de representante da opinião pública e classificou de "campanha para fragilizar o Senado" as constantes denúncias de irregularidades na Casa.

A primeira manifestação sobre o tema foi em um seminário do PMDB para discutir estratégias de comunicação política. Falando a uma plateia de políticos, o presidente do Senado pregou a tese da disputa com a imprensa. Sarney começou a exposição destacando os problemas da democracia representativa no Brasil para chegar ao questionamento sobre o papel do Legislativo e dos veículos de comunicação.

"Os deputados não sabem por que foram eleitos e o eleitor não sabe mais por que elegeu o deputado. A partir daí, a mídia e seus instrumentos entram e dizem: "Não, nós passamos a representar o povo". Esse é o grande desafio do mundo atual, da classe política", disse Sarney.

O presidente do Senado defendeu a criação de veículos institucionais de comunicação como uma ação para reforçar o poder do Legislativo nessa disputa e afirmou que a liberdade de expressão serve à democracia, mas ao mesmo tempo a desvirtua.

Mais tarde, Sarney voltou a falar sobre a mídia ao comentar os 185 anos do Senado: classificou como campanha as denúncias sobre a administração do Senado, que culminaram com a revelação pelo Estado da existência de atos secretos, em 2009. "Identifico essa campanha contra o Senado ao fato de ele ser uma Casa forte, a quem o Brasil deve muito com relação à sua construção. Em um momento em que se procura fragilizar instituições, ataca-se muito o Senado, porque aqui continuamos a ser uma fonte permanente de ajuda ao Brasil". Em entrevista, negou questionar a liberdade de imprensa.