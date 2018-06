Sarney falta à sessão de autógrafos em São Paulo

A biografia do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), foi lançada ontem à noite na capital paulista com sessão de autógrafos da jornalista Regina Echeverria. Sarney não compareceu ao evento. O livro Sarney, A Biografia aborda o escândalo que atingiu o Senado em 2009 sob a ótica do parlamentar e omite informações sobre o desenrolar da crise. Entre as poucas pessoas que prestigiaram o lançamento estavam os cineastas Bruno Barreto e Luiz Carlos Barreto, que dirigiu o filme Lula, o Filho do Brasil.