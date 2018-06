Sarney quer revisão no Estatuto do Desarmamento

SÃO PAULO - O presidente do Senado, José Sarney, afirmou nesta segunda-feira, 11, que submeterá às lideranças partidárias uma proposta de revisão do Estatuto do Desarmamento. Ele mencionou também a possibilidade de realizar novo referendo para tratar do tema.

"Acho que qualquer iniciativa no sentido de promover, de criar uma consciência nacional contra o desarmamento, é muito bem vinda. Toda vez que temos armas no país, evidentemente que elas têm por finalidade aumentar o crime", declarou Sarney.

Em 2005, quando aconteceu o referendo sobre o desarmamento, mais de 60% da população votou contra a proibição do comércio de armas de fogo e munições no País. A discussão voltou à tona após o episódio da última semana, quando um jovem matou 12 crianças em uma escola no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro.