Saudades da guerra fria A Coreia do Norte lançou um foguete, mas não teve a mesma graça do tempo em que Cuba lançava também. "Lança Coreia, lança", francamente, não emplaca nem em paródia de marchinha carnavalesca, se é que vai haver carnaval em 2010. O fim do mundo está de volta em versão retrô. O líder norte-coreano Kim Jong-il de hoje em dia leva sobre o Fidel Castro de antigamente a vantagem de ter revolucionado a tintura de cabelo em Pyongyang, mas, de resto, sua figura lembra um pouco a Marlene Mattos daqui a uns 20 anos. Aconteceu coisa parecida com Tom Jobim, que, à medida que envelhecia, ficava mais e mais parecido com a Luiza Erundina. Só o mundo não muda nem se parece com nada que a gente já não tenha visto antes, como essa história do foguete que a Coreia lançou junto com a interrogação sobre o que é aquilo voando no céu: um satélite, um míssil... Bons tempos aqueles em que, se não fosse pássaro ou avião, era o super-homem. TIO RAMBO O retrato falado é fruto da observação da equipe técnica brasileira da produção americana The Expendables ("Os Mercenários"), que está sendo rodada no Rio: Sylvester Stallone está a cara do Clóvis Bornay no corpinho do Mickey Rourke. Coitada da Gisele Itié, né não? Ele vai salvá-la no filme! Último a chegar é... Felipe Massa e Nelsinho Piquet travam uma luta à parte no circo da Fórmula 1. É cedo ainda para dizer qual deles será o Rubinho Barrichello do Brasil na temporada 2009? Que crise, caramba? Estão esgotados os ingressos para o show de Elba Ramalho nos dias 17, 18 e 19 de abril, em São Paulo. É o tipo de indicador econômico que deixa o ministro Guido Mantega esperançoso! Essas coisas a oposição não vê. Ô, raça! Começou a guerra! Ganhou conotação política o paredão do último domingo no Big Brother Brasil. Ana Carolina, a eliminada pelo público, é branca de olhos azuis. A máscara do cara A marcha da maconha neste ano no Rio vai distribuir máscaras de FHC para quem não quiser ser identificado na manifestação. O ex-presidente virou "o cara" dos malucos do Posto 9 depois que ele defendeu a descriminação da droga. Um para o outro Carente do jeito que saiu do Malaui, Madonna deve estar precisando de Jesus! E vice-versa, imagina-se! O sumiço do imperador Amigos de Adriano estão atrás de um exorcista! Se alguém conhecer algum especialista em tirar louras da cabeça de jogador de futebol, favor entrar em contato com a CBF.