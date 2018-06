Saulo é indicado para missão ''espinhosa''

A indicação, no entanto, é polêmica. Saulo colecionou desafetos durante os cinco anos à frente da Segurança Pública e foi alvo de denúncias por abuso de poder e desacato. Foi acusado de acionar um grupo de elite da Polícia Civil para desobstruir uma rua quando se dirigia a um restaurante. Também foi denunciado por fazer gestos obscenos e debochar de parlamentares numa audiência na Assembleia. Apesar da ação controversa, Alckmin articulou para lançá-lo pré-candidato à Prefeitura paulistana em 2004 à revelia de quadros tradicionais do PSDB - Serra resolveu disputar, e o plano foi abortado.

Ex-corregedor do Estado e ex-presidente da Febem, Saulo contribuiu discretamente com o plano de governo de Alckmin. Assume com uma missão delicada: negociar com concessionárias de transporte reajuste na taxa de retorno de contratos firmados por Covas-Alckmin em 98. Tarefa complicada e para quem topa uma briga.