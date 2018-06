Sauna involuntária O dia está quente, o trânsito congestionado e seu carro fervendo. Você entra no shopping louco por aquela brisa de ar fresco e encontra... bafo quente? Nos shoppings D, Lar Center, Campo Limpo, Bonsucesso e Fiesta simplesmente esqueceram de ligar o ar-condicionado. No D, o Guia chegou a ouvir até que já houve caso de desmaio dentro do banheiro, por causa do calor. No Campo Limpo, o problema é que, além de quente, o lugar é movimentado. Já no Fiesta, o prédio é um grande galpão forrado, com péssima ventilação.