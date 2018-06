Sayad diz à TV Cultura que é candidato

Sayad teve um encontro ontem, às 15 horas, com o conselho da fundação para confirmar que vai disputar a presidência no dia 10 de maio (se eleito, assumiria em 10 de junho). Formalmente, Sayad tem até o dia 3 de maio para oficializar sua candidatura ? 7 dias antes do dia marcado para a reunião do conselho.

Segundo Sayad, a estrutura da fundação é propícia à criação de uma estrutura de "autossustentabilidade". O economista afirmou acreditar que o Estado pode ter "instituições que são ajudadas pelo governo, mas que tem uma sustentabilidade própria". Também mencionou aos conselheiros a necessidade de modernização da programação da TV Cultura.

Para ser presidente da fundação, ele terá de ter o nome indicado por 8 conselheiros, condição que não é considerada empecilho. Sua eleição é certa ? além de encabeçar chapa única, tem o apoio de José Serra, candidato à presidência, e do governador Alberto Goldman.

Reação. Sayad sucederá ao jornalista Paulo Markun, que foi preterido em seus planos de disputar a reeleição. "Não tenho nada a comentar sobre a mudança de planos em relação à sucessão na Fundação Padre Anchieta", afirmou Markun.