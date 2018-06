SC-411 é liberada após queda de barreira

A Rodovia SC-411 foi totalmente liberada na tarde deste domingo, 30, após uma queda de barreira interditar o trecho entre os municípios de Gaspar e Brusque, entre os kms 2,7 a 19, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O tráfego foi liberado para todo tipo de veículo. Veja também: Saiba como ajudar as vítimas da chuva IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Blog Ilha do sem Blumenau Blog Desabrigados Itajaí Blog Arca de Noé Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Outras oito rodovias estaduais seguiam interditadas neste domingo. As SC-401, SC-408, SC-413, SC-466, SCT-477, SC-416, SC-407 e SC-431. A SC-470, entre Itajaí a Blumenau, seguia interditada para veículos de carga acima de 10 toneladas. A Rodovia SC-41, no km 73, entre Nova Trento e Tijucas, a pista estava bloqueada parcialmente e o trânsito estava interditado para veículos pesados. Automóveis e motocicletas eram desviados pela Comunidade Santa Lídia.