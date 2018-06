SC contabiliza R$ 12,1 milhões em doações; veja como ajudar

O saldo das nove contas bancárias abertas pela Defesa Civil de Santa Catarina para receber doações alcançou R$ 12.111.075,72 nesta terça-feira, 2. Segundo o órgão, o dinheiro será usado prioritariamente na reconstrução de casas de vítimas dos estragos provocados pelas chuvas no Estado. Os alagamentos e deslizamentos chegaram a deixar mais de 78 mil pessoas, mas cerca de 10 mil moradores voltaram para suas casas. Veja também: Mais de 5,5 mil imóveis continuam sem luz Situação de solo não mudou em SC, diz IPT Desvio é feito na principal ligação entre PR e SC IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Além disso, há postos para doação de água, alimentos, roupas e calçados. Em Santa Catarina, a Defesa Civil montou postos de doação de sangue. Quem preferir doar dinheiro pode depositar a quantia escolhida em qualquer uma das contas abertas em nome da Defesa Civil. As contas são: - SICOOB SC - Agência 1005, C/C 2008-7. - Caixa Econômica Federal - Agência 1877, operação 006, C/C 80.000-8 - Banco do Brasil - Agência 3582-3, C/C 80.000-7 - Besc - Agência 068-0, C/C 80.000-0 - Bradesco S/A - Agência 0348-4, C/C 160.000-1 - Itaú S/A - Agência 0289, C/C 69971-2 - SICREDI - Agência 2603, C/C 3500-9. A Defesa Civil alerta sobre mensagens recebidas por e-mail com contas falsas para doações. "O órgão não envia mensagens eletrônicas com pedidos de auxílio. As contas oficiais para depósito são publicadas no site", informa o departamento, em sua página na internet. Água potável - Quem quiser doar água potável pode ir a qualquer posto da Polícia Militar ou dos Bombeiros (que funcionam 24 horas) ou ao Depósito do fundo de solidariedade do Jaguaré (que funciona das 9 às 18 horas na Rua Marechal Mario Guedes, 331). O telefone para contato do depósito é 3768-1977. A lista completa dos postos no Estado está no site da PM, no link Unidades PM. Roupas e utensílios - Para doações de roupas, calçados, cobertores, fraldas, água potável, material de higiene e alimentos não perecíveis, a entrega pode ser feita em dois postos de arrecadação: na Coordenadoria Municipal de Defesa Civil na Rua Afonso Pena, 130, no Bom Retiro, e na Cruz Vermelha Brasileira, na Avenida Moreira Guimarães, 699, na Saúde. As 31 subprefeituras da capital também recebem donativos, em horário comercial. Desde o dia 27, as escolas técnicas federais também recebem doações para os desabrigados pelas chuvas em Santa Catarina. Os interessados em oferecer água potável e doar agasalhos, cobertores e alimentos não-perecíveis devem ligar para o telefone 0800 616161. O endereço das escolas técnicas está disponível no site do Ministério da Educação (MEC). A Campanha Nacional de Solidariedade é promovida pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec). De acordo com o ministério, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica reúne 214 unidades de ensino em todo o País. Além de todos esses pontos, as doações de alimentos podem ser feitas também em seis pontos da Defesa Civil, localizados nos municípios de Blumenau, Brusque, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville e Timbó. A Defesa Civil de Santa Catarina disponibilizou a lista dos locais que servem como postos de recolhimento e distribuição de doações às vítimas. A CAASP e a OAB-SP também estão recebendo doações em suas sedes. O endereço da CAASP é Rua Benjamin Constant, 75, centro. Já a sede da OAB-SP fica na Praça da Sé, 385, centro. Além disso, empresa Gomes da Costa, firmou uma parceria com a Associação Portuguesa de Desportos em São Paulo para a Arrecadação de doações para a cidade de Itajaí. Quer quiser doar pode procurar os seguintes postos: Pointer Logística Rua Campo Vergueiro, 19 - Vila Anastácio Associação Portuguesa de Desportos Portão 3 - Rua Comendador Nestor Pereira, 33 - Canindé Imobiliária LUPA Av. Guilherme Cotching, 1776 - Vila Maria - 2813-9000 Av. das Cerejeiras, 959 - Jardim Japão - 2201-0122 Big Pães Express Av. Líder, 1761 - Fone: 2741-1516 Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448 Rua Voluntários da Pátria, 1607 Rede Droga Verde Av. Gal. Olímpio da Silveira, 15 - Santa Cecília - 3825-8139 Av. Dep. Emílio Carlos, 477 - Limão - 3951-3988 Rua Zilda, 522 - Casa Verde - 3858-8787 Av. Nova Cantareira, 387 - Água Fria - 2976-9500 Av. Joaquina Ramalho, 1170 - Vila Guilherme - 2901-0083 Medicamentos - Aqueles que quiserem doar grandes quantidades de medicamentos podem levar a doação para o almoxarifado Central de Medicamentos que fica na Rua Domingos Pedro Hermes, 15 em Barreiros, São José (próximo às Lojas de Pneus Continental e Abochar na BR-101). Para doar pequenas quantidades de medicamentos, a população pode encaminhar as doações para a Secretaria Estadual da Saúde que fica na rua Esteves Junior, 160, no centro. Qualquer dúvida ligar para (48) 3346-0668 ou 3212-1641. Doação de sangue - Quanto à doação de sangue no Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Saúde informou que o Centro Hemoterápico de Blumenau e a Hemorrede pública de Santa Catariana (HEMOSC) estão preparadas para atender aqueles que quiserem doar sangue e que as unidades doadas nesses centros serão disponibilizadas diretamente para as regiões afetadas pela calamidade. Os centros atendem das 7h30 às 18h30 nos seguintes endereços: HEMOSC Florianópolis Rua: Othon Gama D’eça, 756Centro - Florianópolis Tel. (48) 3251-9711 Hemocentro regional de Chapecó Rua São Leopoldo, 391 Esq. Nsa. Sra. Desterro - Quadra 1309 Bairro Esplanada - Chapecó - SCCEP - 89811-050 Tel. (49) 3329-0550 Hemocentro Regional de Joaçaba Av . XV de Novembro , 23Centro - Joaçaba - SCCEP - 89600-000 Tel. (49) 3522-2811 Hemocentro Regional de Lages Rua Felipe Schmidt, 33S Organização das doações - A Secretaria Regional de Itajaí, em Santa Catarina, pede ajuda de novos voluntários para a classificação e organização de mantimentos que estão chegando no Parque da Marejada. Até esta sexta-feira, 28, oito caminhões carregados de mantimentos precisavam de voluntários para organização de produtos e doações antes que estes sejam enviados aos abrigos. Os voluntários devem ir até o Parque da Marejada, na Avenida Ministro Victor Konder, ou ligar no telefone da coordenação da SDR Itajaí (47) 3349 8718.