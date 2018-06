SC debate sobre prêmio de Mega Sena de 2007 A Justiça catarinense voltará a discutir amanhã com quem ficarão os R$ 27 milhões do concurso 898 da Mega Sena (setembro de 2007). O prêmio é reivindicado pelo marceneiro Flávio Júnior Biassi e por seu ex-patrão, Altamir José da Igreja. Em junho do ano passado, o juiz Edemar Gruber determinou que o valor fosse dividido, mas ambos recusaram. Com o bilhete, Igreja resgatou o valor do prêmio. Pouco depois, Biassi reclamou e disse ter fornecido os números e o dinheiro para a aposta.