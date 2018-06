SC decreta luto oficial e 12 cidades estão em calamidade

O governo do Estado de Santa Catarina decretou luto oficial de três dias a partir desta quinta-feira, 27. Nesta quinta, o número de municípios em estado de calamidade pública passou para doze. O governador Luiz Henrique também determinou que todas as cidades atingidas pelas chuvas estão em estado de atenção. Nesta quinta, não há mais nenhuma cidade isolada. Veja também: Santos organiza doações; saiba como ajudar Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Onze estradas tem trechos interditados Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas As cidades que decretaram estado de calamidade pública são Benedito Novo, Blumenau, Brusque, Camboriú, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Itapoá, Luis Alves, Nova Trento, Rio dos Cedros e Rodeio. Em todo o Estado são mais de 78 mil desabrigados ou desalojados e 19 pessoas continuam desaparecidas. São 27.410 desabrigados - pessoas que tiveram que sair de suas casas e precisam da ajuda do Estado. Os desalojados chegam a 51.297 - são pessoas que foram obrigadas a sair de suas casas por conta dos danos das chuvas, mas que podem ir para casas de parentes ou amigos. Os fornecimentos de água, luz, telefone e gás não foram totalmente restabelecidos no Estado. A região do Vale do Itajaí é uma das mais atingidas por conta das chuvas e dos alagamentos.