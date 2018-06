SC é destaque negativo em ranking de acidentes em estradas federais Santa Catarina é o segundo Estado com maior número de acidentes em estradas federais. Minas lidera o ranking nacional, com 21.903 acidentes e 1.102 mortos em 2008, de acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, vem Santa Catarina, com 15.208 acidentes e 523 mortos. Entretanto, esses dados se referem aos números absolutos, já que Minas tem 10.270 quilômetros de estradas federais, 4,5 vezes mais que Santa Catarina, que tem 2.248 quilômetros. Proporcionalmente, considerando-se o número de acidentes e a quilometragem das rodovias federais, Santa Catarina ultrapassa Minas em três vezes. Entre os acidentes com condutores estrangeiros registrados em estradas federais de Santa Catarina, mais de 60% envolvem motoristas argentinos, segundo o Núcleo de Registro de Acidentes e Medicina da Polícia Rodoviária. REPERCUSSÃO Os portais dos dois principais jornais argentinos traziam manchetes intituladas de "tragédia no Brasil" em suas páginas na internet. O Clarín relembrou outros casos de acidentes envolvendo argentinos nas estradas brasileiras, como o de 2000, que deixou 40 argentinos mortos. Já o La Nación informava que os familiares das vítimas viajariam até o local da tragédia.