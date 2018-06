SC enfrenta forte estiagem Subiu de 66 para 83 o número de municípios em situação de emergência por causa da estiagem em Santa Catarina, segundo informações da Defesa Civil Estadual, divulgadas na tarde de ontem. Outros 13 municípios notificaram problemas com a seca. Segundo o órgão, as regiões mais afetadas do Estado são oeste, meio-oeste, norte e planalto serrano, que sofrem com a falta de chuvas desde o início do ano, afetando até mesmo, as principais atividades econômicas. As últimas 17 cidades que entraram com o decreto foram: Princesa, São José do Cedro, Iporã do Oeste, Itapiranga, Santa Helena, São João do Oeste, Tunápolis, Jardinópolis, União do Oeste, Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Lindoia do Sul, Seara, Xavantina, Itá e Paial. Em novembro, o Estado enfrentou uma tragédia por motivo diverso: as enchentes, principalmente no Vale do Itajaí.