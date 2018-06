SC já tem 67 cidades em situação de emergência pelas chuvas

SÃO PAULO - Santa Catarina já registra 67 municípios em situação de emergência por conta dos temporais que castigaram o Estado este ano. Uma outra cidade está em calamidade pública. Segundo boletim da Defesa civil, 925.907 pessoas foram afetadas pelas chuvas, em 77 municípios atingidos. Deste total, 24.084 estão desalojados e outros 1.926 ficaram desabrigados. Cinco pessoas morreram.

Rio Grande do Sul. O Estado vem registrando nas últimas semanas casos de situação de emergência tanto por conta da estiagem como pelos temporais que atingiram a região.

Em decorrência da enxurrada que atingiu alguns municípios do Rio Grande do Sul no mês de janeiro, seis municípios decretaram Situação de Emergência: Três Cachoeiras, Torres, Arroio do Sal, Nova Hartz, Terra de Areia e Mariano Moro.

Já por conta da estiagem, 15 cidades decretaram a situação. O último ocorreu na última quarta-feira, 26, pelo prefeito de Tavares, Flávio José Rodrigues de Souza.