SC: R$ 21 mi para reerguer casas A Companhia de Habitação de Santa Catarina (Cohab-SC) vai encaminhar ao Ministério da Integração Nacional um projeto para obter a liberação de recursos no valor de R$ 21 milhões. A informação foi dada ontem pela presidente da empresa, Maria Darci Mota Beck, ao site do governo do Estado. Segundo Maria Darci, os recursos serão destinados para mil famílias que perderam suas casas devido às chuvas que castigaram o Estado nos últimos dias. "São famílias que precisam de socorro imediato e, diferentemente das chuvas de novembro de 2008, não é necessário fazer análise de solo, então podemos atender mais rapidamente", afirmou. A Cohab-SC também irá doar dez casas para famílias de Guaraciaba, município mais atingido pelas chuvas e por um tornado.