SC recebe imagens de radar do exterior Imagens de radar sobre as conseqüências das inundações em Santa Catarina estão sendo repassadas ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) por um programa que reúne agências espaciais internacionais. O material, cedido à Defesa Civil, é mais adequado do que as fotos feitas por satélites, prejudicadas pelas nuvens.