SC recebe R$ 30 milhões para assistência às vítimas da chuva

SÃO PAULO - Santa Catarina vai receber cerca de R$ 30 milhões do Ministério da Integração Nacional para ações de defesa civil nas regiões atingidas pelas chuvas deste ano no Estado. A liberação do recurso é um desdobramento do encontro da semana passada entre o Ministro Fernando Bezerra Coelho e o governador catarinense, Raimundo Colombo, em Brasília. Na última sexta-feira, 28, os dois sobrevoaram as áreas mais castigadas.

Segundo relatório da Defesa Civil, 89 municípios já decretaram situação de emergência este ano em consequência das chuvas. Os números dos desastres em razão das chuvas deste ano no Estado mostram que cerca de 850 mil pessoas foram afetadas de alguma forma em 91 municípios. Os desabrigados e desalojados somam mais de 22 mil, e foram registrados seis óbitos até o momento, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

Segundo o ministério, a verba se destina a assistência e socorro às vítimas, recuperação de estragos e restabelecimento da normalidade e deverá ser aplicada nos municípios com situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.

Com o repasse a Santa Catarina, subiu para cerca de R$ 222 milhões o volume de recursos destinados este ano pelo Ministério da Integração Nacional para ações de defesa civil em todo o País.