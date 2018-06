SC registrou temperatura abaixo de 0ºC nesta quarta

São Paulo, 28 - A massa de ar frio e seco de origem polar que chegou nesta terça-feira, 27, em Santa Catarina, derrubou as temperaturas durante a madrugada desta quarta-feira, 28, segundo informações do Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Ciram).

No município de Uribici, a temperatura chegou a -1,1ºC, no Morro da Igreja, que fica no planalto sul catarinense. Na mesma região, a cidade de Urupema registrou a marca de 0,2ºC e em São Joaquim os termômetros chegaram a 0,1ºC.

De acordo com o Ciram, o frio continua no estado na noite desta quarta e madrugada de quinta-feira, 29, que serão marcadas por temperaturas baixas em várias regiões de Santa Catarina.

Estiagem. Muitos municípios catarinenses ainda estão em situação de emergência por conta da estiagem. Balanço da Defesa Civil desta terça-feira, 27, mostra que são 113 municípios em situação de emergência, o último a decretar foi Campos Novos. O total de afetados chega a 636.622 pessoas.

Já foram destinados para o atendimento emergencial R$ 455 mil do Fundo Estadual de Defesa Civil e R$ 1,9 milhão provenientes do Ministério da Integração (MI).

Segundo previsão do Ciram/Epagri, para o período de 29 de março a 11 de abril, o tempo permanece seco e a estiagem continua no oeste e meio-oeste do estado. As temperaturas estarão mais baixas no final de março, se elevando no início do abril e diminuindo a cada passagem de frente fria.