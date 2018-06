SC registrou temperaturas negativas nesta madrugada

FLORIANÓPOLIS – Com mínima de -2ºC, Urupema, na região serrana, registrou a mais baixa temperatura do ano em Santa Catarina. O forte frio derrubou as temperaturas em várias regiões do Estado. São Joaquim, distante cerca de 80 quilômetros de Urupema e 190 km de Florianópolis, também mostrou termômetro com marca abaixo de zero (-1,2ºC).

O frio predominou em todas as regiões, inclusive na capital, Florianópolis, com mínima de 10,9ºC na madrugada deste sábado, a menor de 2014. O cenário, especialmente no Planalto Sul, foi típico de inverno, embora ainda seja outono. Em Lages foi registrado 3,1ºC, a mais baixa do ano.

Conforme dados climatológicos do Centro de Informações dos Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina (Epagri/Ciram), a temperatura permanecerá baixa no domingo, com os mesmos índices registrados no sábado. Os meteorologistas alertam para a ocorrência de geada, principalmente nas áreas altas do Meio Oeste e o Planalto Sul.

A queda nas temperaturas é decorrente de uma intensa massa de ar seco e frio que chegou a Santa Catarina na sexta-feira. Ela se intensificou com a ocorrência de chuva e vento. Em Florianópolis foram registradas rajadas de até 50 km/h na madrugada de sábado.