SC tem 21 municípios em emergência por causa das chuvas

O Estado de Santa Catarina tem 21 municípios em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem parte do País desde o início do ano. Nesta quinta-feira, 28, o prefeito de Criciúma decretou situação de emergência, por conta dos estragos causados pela chuva que atingiu a cidade na quarta-feira, 27. A cidade, porém, ainda não consta da lista da Defesa Civil, que aponta 20 cidades nessa condição.

De acordo com o órgão, os temporais já afetaram 24 municípios catarinenses, desalojando 1.972 pessoas e desabrigando outras 335 em todo o Estado.

Os 20 municípios em situação de emergência citados na lista da Defesa Civil estadual são: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Araquari, Atalanta, Camboriú, Chapadão do Lageado, Ilhota, Indaial, Itapoá, Mirim Doce, Nova Veneza, Orleans, Pomerode, Rancho Queimado, Rio dos Cedros, Rio do Campo, Taió, Tangará e Timbé do Sul.