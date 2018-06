SC tem 31 cidades em emergência

SÃO PAULO - O Estado de Santa Catarina já tem 31 municípios em situação de emergência, de acordo com dados da Defesa Civil divulgados na tarde desta quarta-feira, 19.

As fortes chuvas que atingem o Estado nos últimos dias afetaram 43 cidades e 266.302 moradores. Deste total, 4.185 tiveram que deixar suas casas, sendo que 415 estão desabrigados e 3.770 desalojados. Uma pessoa continua desaparecida, segundo a Defesa Civil.

Estão em emergência: Anitápolis, Araranguá, Armazém, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Braço do Norte, Camboriú, Criciúma, Forquilhinha, Florianópolis, Garopaba, Gravatal, Grão Pará, Imaruí, Jaguaruna, Jacinto Machado, Laguna, Lauro Muller, Maracajá, Meleiro, Morro da Fumaça, Orleans, Pedras Grandes, Rio Fortuna, Santa Rosa de Lima, São Bonifácio, São Martinho, Siderópolis, Timbé do Sul, Turvo e Treze de Maio.