SC tem nove rodovias totalmente interditadas

Nove rodovias de Santa Catarina - duas federais e sete estaduais - continuavam bloqueadas em razão da queda de barreiras ou deslizamentos de terra na manhã desta sexta-feira, 28. Confira abaixo a situação das estradas federais e estaduais que estão bloqueadas por conta das chuvas em Santa Catarina. BR - 101 - de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a rodovia continua interditada na altura do Km 235, região de Palhoça. Desde o último sábado, 22, a queda de uma rocha impede a circulação no trecho. Durante a madrugada desta sexta, meia pista foi liberada para a passagem dos cerca de mil caminhões que estavam parados nas duas pontas da estrada, que liga o litoral catarinense ao Rio Grande do Sul. Às 6 horas, a rodovia voltou a ser bloqueada para os reparos necessários. Pelo menos até o próximo domingo, 30, a estrada não deve ser liberada por recomendação dos engenheiros do Departamento Nacional de Infra-estrutura e Transportes. BR-470 - a estrada ainda acumula dez pontos de interdição, nos municípios de Navegantes, Gaspar, Blumenau e Rodeio. Porém a estrada continua totalmente bloqueada na altura do Km 41, em Gaspar, por conta do desmoronamento da pista. BR-282 - barreiras cederam nos Km 31 e 79, de Águas Mornas até Rancho Queimado e o trânsito fluía em meia pista. Porém a passagem de veículos pesados continua proibida. As sete estradas estaduais que continuam totalmente bloqueadas são: SC-401, SC-408, SC-411, SC-413, SC-416, SC-466 e SC-477.