Scotland Yard treina policiais brasileiros A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça, em parceria com a Embaixada Britânica no Brasil e o Conselho Britânico, realizará, a partir de hoje, em Brasília, o Curso sobre Técnicas de Investigação no Contexto de Direitos Humanos. Ministrado por especialistas do Departamento de Ordem Pública da Polícia Metropolitana de Londres (New Scotland Yard), o objetivo do treinamento é criar condições para que os profissionais da área de Segurança Pública possam atuar tecnicamente e com uniformidade, utilizando métodos e procedimentos de investigação policial dentro dos parâmetros de legalidade e cientificidade. Estarão reunidos 51 policiais, sendo 12 da Polícia Federal e 39 das polícias civis do Acre, Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo. A Senasp também pretende, com o evento, integrar os profissionais da área de Segurança Pública que atuam em áreas de investigação. Os participantes, após a conclusão do curso, atuarão como multiplicadores do conhecimento nos seus Estados de origem ou em outros locais, segundo as necessidades de capacitação e desenvolvimento existentes. A programação do encontro será pautada por uma abordagem comparativa entre o Direito inglês e o Direito brasileiro, focando as técnicas e procedimentos da entrevista policial, sob a ótica dos Direitos Humanos. Abordará, também, o trato no interrogatório do suspeito e da testemunha, considerando o crime, a cena do crime e a própria investigação, sua técnica e a tecnologia de apoio para os resultados.