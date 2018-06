Se melhorar, estraga!

Faz tempo que eu digo por aí que o Ronaldo não precisa mais emagrecer para voltar a ser Fenômeno. Está ótimo assim! Também não precisava - e essa é uma queixa recente do camisa 9 do Timão - se submeter a nenhum regime de concentração com o grupo para ganhar tudo desde sua volta ao Brasil e ao futebol. Ultimamente, convenhamos, o craque não tem precisado nem fazer gol pra ser campeão. Na decisão de quarta-feira, o Fenômeno se superou: não precisou jogar nada para desequilibrar a partida que deu a Copa do Brasil ao Corinthians. O Fenômeno transcendeu o Ronaldo, ganhou vida própria de aparição, já não depende mais da forma física ou da qualidade do futebol para vencer. Vence todas, entende?! Sua presença em campo contagia o time, incendeia a torcida, hipnotiza a imprensa e já faz do Corinthians favorito para a Libertadores do ano que vem. E ainda tem gente querendo que ele dê espetáculo, pode? MICHAEL É PINTO Contratado em Nova York pela família do ator David Carradine para investigar as circunstâncias da morte do astro de Kung Fu num closet de Bangcoc, o médico forense Michael Baden não descartou a possibilidade de asfixia autoerótica. E depois ainda dizem que esquisito era o Michael Jackson - ô, raça, né não?! Twitteratura em Paraty Intelectual que ainda não opera com Twitter está perdendo a programação mais quente da Flip. Na noite passada, uma mensagem na rede convocava para uma rave literária surpresa na suíte de um dublê de jornalista e escritor, a pretexto das bodas de ouro de Gay Talese. Afora o Sarney... Lula aproveitou o encontro de ontem com os campeões do Corinthians, em Brasília, para dividir suas aflições com Mano Menezes: o presidente teme que, além da vaga do Sarney, o PSDB queira tirar o título do Timão no tapetão. Pense nisso Entreouvido nos corredores do Senado: "Se for para voltar o Garibaldi Alves, francamente, melhor deixar quieto!" Trem bão, sô! Itamar Franco varou a madrugada de ontem comemorando os 15 anos do Plano Real. Há muito tempo não ia a um baile de debutante tão bom. Na segunda-feira, tem mais: o ex-presidente festeja em BH sua filiação ao PPS. "O Sarney também devia tentar se divertir um pouco, uai!" É o fim! A defesa pública de José Sarney encabeçada pelo cabeludo Wellington Salgado pode ser decisiva no amadurecimento da renúncia do presidente do Senado. Com um amigo desses, convenhamos, nem precisava pressão de adversários. Ação humanitária Nelson Jobim está "consternado" com a situação de Sarney. O ministro é mesmo um fofo, né?