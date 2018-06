'Se tiver dúvida, não tem problema se não liberar' "A Júlia (Tatto) é filha de um irmão meu, mas eu nem sabia que ela trabalhava no ITS", declarou o líder do PT, deputado Enio Tatto. "Se o dinheiro é bem empregado, eu não vejo problema. Com certeza não é tráfico de influência. Se o governo tiver alguma dúvida de questão ética para mim não tem problema se não liberar (o dinheiro)."