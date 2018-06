Se usar vaga de carro, motociclista será multado Os motociclistas da capital devem ficar atentos porque, com o aumento no número de vagas de estacionamento exclusivo para motos na região da Rua 25 de Março, no centro, e no Itaim-Bibi, zona sul, aqueles que pararem em vagas reservadas para veículos serão multados por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Quem desrespeitar a sinalização será autuado em R$ 53,20, infração considerada leve, e receberá três pontos na Carteira Nacional de Habilitação. As penalidades já valiam, mas, com o aumento no número de vagas, a fiscalização aumentará. Para melhorar a fluidez no trânsito, a CET criou na região da 25 de Março 100 vagas exclusivas para motos divididas entre 32 bolsões. Antes, eram 20. A companhia aumentou de 360 para 520 a quantidade de vagas de Zona Azul para veículos. No Itaim-Bibi, a CET elevou o número de vagas para motocicletas de 36 para 464. Os locais específicos estão em 25 bolsões. Antes da criação deles, os motociclistas podiam estacionar nas vagas reservadas a veículos. A CET instalou placas nas áreas de Zona Azul cujas vagas são reservadas para veículos - 26 na região da 25 e 132 no Itaim-Bibi. A sinalização contém informações sobre a proibição de estacionamento para motos. Ao todo, a cidade tem 130 bolsões de motos, com 4.350 vagas. Todos estão localizados em áreas com Zona Azul.