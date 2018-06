Sean e David Goldman chegam à Flórida

David Goldman e o filho, Sean, de 9 anos, chegaram na noite desta quinta-feira, 24, à Flórida, onde irão passar as festas de fim de ano. O menino e o pai biológico embarcaram para os Estados Unidos em um voo fretado, pago por uma rede de televisão americana, no aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio.

O garoto vinha sendo motivo de uma disputa judicial entre Goldman e a família brasileira da mãe, Bruna Bianchi, que se separara de Goldman e trouxera a criança para o Brasil. Bruna morreu durante o parto de seu segundo filho, deixando Sean sob os cuidados do padrasto e dos avós.

A família reconheceu a vitória judicial de David Goldman e não recorrerá mais à Justiça.