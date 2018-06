Seca coloca 83 cidades de SC em estado de emergência

Subiu de 66 para 83 o número de municípios em situação de emergência por conta da estiagem no Estado de Santa Catarina, segundo informações da Defesa Civil Estadual, divulgadas na tarde desta quinta-feira, 30. Outros 13 municípios notificaram problemas com a seca.

Segundo o órgão, as regiões mais afetadas do Estado são a oeste, meio-oeste, norte e planalto serrano, que sofrem com a falta de chuvas desde o início do ano, afetando inclusive, as principais atividades econômicas.

As últimas 17 cidades que entraram com o decreto foram: Princesa, São José do Cedro, Iporã do Oeste, Itapiranga, Santa Helena, São João do Oeste, Tunápolis, Jardinópolis, União do Oeste, Arabutã, Arvoredo, Ipumirim, Lindoia do Sul, Seara, Xavantina, Itá e Paial.