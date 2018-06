Seca deixa 101 municípios em situação de emergência no RS

O Estado do Rio Grande do Sul tem 101 municípios em Estado de emergência em razão da estiagem. Segundo a Defesa Civil Estadual, 89 municípios já decretarem situação de emergência neste ano e outros 12 renovaram o decreto de 2008. As regiões mais afetadas são o norte e o nordeste do Estado.

De acordo com o órgão, as três últimas cidades a decretarem emergência foram Tupanciretã, Ibiraiaras e Horizontina. As últimas a prorrogarem o decreto foram Planalto, Porto Lucena, Marcelino Ramos e Alpestre.

Com o registro de perdas nas lavouras de verão e na produção de leite, principalmente na zona rural, o governo do Estado anunciou a formação de uma força-tarefa para auxiliar as cidades mais afetadas.

Segundo a Defesa Civil, estão sendo abertas e construídas cisternas, poços artesianos e microaçudes para o consumo animal e irrigação de lavouras. Por causa da seca, já foram distribuídos cestas básicas, filtros d'água, mosquiteiros, kits de limpeza, kits de cama e banho, telhas e 5,5 mil litros de água mineral.