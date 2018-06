Seca deixa 84 municípios baianos em estado de emergência A seca já deixa 84 municípios do Estado da Bahia em situação de emergência, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Equipes estão na maioria dos municípios orientando as Coordenações de Defesa civil para facilitar o envio da documentação necessária para que a decretação de emergência seja homologada rapidamente pelo governo estadual e reconhecido pelo governo federal. Dona Ernestina Maria de Jesus, aposentada, tem 73 anos e sempre viveu no distrito do Salitre, região de Juazeiro. Vivendo em sua pequena casa de taipa no meio de um sertão que sofre sem chuva, sobrevive à espera das chuvas, ou melhor, nas palavras dela do "milagre de Deus". Sem cisterna, com apenas dois reservatórios de plástico que ficam do lado de fora da casa, "se chovesse seria tudo melhor, mas a minha sorte é que ainda posso contar coma ajuda de um vizinho que tem uma cisterna", relata a aposentada. O vizinho a que se refere é Antônio Ferreira um agricultor aposentado de 78 anos que mora com a esposa Francisca dos Santos de 63 anos e que vivem na mesma casa há 47 anos. Eles moram a pouco mais de cem metros da casa de dona Ernestina e ajudam alguns moradores quando eles ficam sem água.