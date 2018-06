Seca no Piauí deixa 20 municípios em situação de emergência

Enquanto os Estados do Sul do País enfrentam as fortes chuvas e enchentes, no Norte a seca deixa cidades em estado de emergência. Entre as cidades da região semiárida do Piauí, 20 estão em situação de emergência. Além disso, 76 municípios precisam de abastecimento de água, segundo informações da Defesa Civil do Estado.

Essas cidades são abastecidas por entregas de água por meio de carros-pipa, coordenadas por dois comandos do Exército na região, informa a Defesa Civil. Dezoito dessas cidades foram incluídas no relatório do órgão nesta terça-feira, 15, após vistoria de agentes da Defesa civil.

Segundo a Defesa Civil, as últimas chuvas fortes, consideradas suficientes para encher os açudes e barragens, ocorreram entre os meses de maio e junho deste ano.