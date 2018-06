Ao contrário do que aconteceu no 1.º turno, quando santinhos forraram o asfalto nos locais de votação, as seções eleitorais estavam limpas ontem em São Paulo. "Antes, o bairro ficou tomado de santinhos", disse a bióloga e mesária Daniela Ramos. De acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, 1,5 mil funcionários trabalhariam na limpeza das ruas.