Secretaria adulterou desenho original Além do uso impróprio de uma charge em suas provas, a Secretaria da Educação de Minas adulterou a ideia, do cartunista Jean, do jornal Folha de S. Paulo. Esta abordava a CPMF; a da prova, o mensalão. Na original, Lula oferecia cargos. Na outra, dinheiro. A secretaria lamentou a falsificação.