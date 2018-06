A Secretaria Estadual de Cultura cometeu uma gafe instantes após a morte do ex-vice-presidente José Alencar, publicando no Twitter a frase "PQ foi o José Alencar e não #Sarney?". Segundo a pasta, um funcionário pensou estar usando sua conta pessoal. No mês passado, José Sarney (PMDB-AP) foi citado em Twitter do STF sobre a aposentadoria de Ronaldo.