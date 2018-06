Secretaria da Fazenda fecha 16 postos em outubro

A operação De Olho na Bomba, da Secretaria da Fazenda paulista, resultou na cassação da inscrição estadual de 16 postos no mês passado por venda de combustível adulterado. Desses, nove localizam-se na capital, três na região do ABC e os demais em Osasco, Marília, Sorocaba e Santa Bárbara D'Oeste. Com isso, subiu para 180 o número total de postos fechados no Estado neste ano. Ao todo, desde o início da operação, em dezembro de 2004, já foram interditados 464. Os dados são da Secretaria da Fazenda. A lista completa dos alvos da operação poder ser consultada no site da Fazenda. Denúncias contra postos suspeitos podem ser feitas na Ouvidoria da Secretaria pelos telefones 3243-3676 e 3243-3683 ou por e-mail - ouvidoria@fazenda.sp.gov.br.