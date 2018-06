Secretaria da Saúde começa ação antidengue em São Paulo A Secretaria de Estado da Saúde inicia nesta segunda-feira, 16, uma ofensiva contra a dengue nos 645 municípios paulistas. A partir das 13h30 o Esquadrão Antidengue, em parceria com Polícia Militar, entra em ação. São 60 pessoas treinadas especialmente para combater o mosquito Aedes Aegypti em cidades com pior quadro da doença no Estado. O trabalho do Esquadrão começará na cidade de Sumaré, com saída de subprefeitura do bairro Matão, que já registra 900 casos em 2007. Munidos de desinsetizadores, os 60 membros do grupo ficarão por cinco dias na cidade, a partir de segunda-feira, especialmente no bairro Matão.