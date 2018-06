Secretaria da Segurança culpa crime organizado A Secretaria da Segurança Pública informou que o aumento do índice de letalidade decorre da ação de organizações criminosas. "O criminoso comum, de modo geral, não resiste à prisão, enquanto aquelas (organizações) ensejam risco à operação." Como medidas para conter as mortes, o Estado cita a adoção de Comissão de Letalidade, o trabalho fiscalizador das corregedorias e a instalação do Controle Diário de Tiros na PM e avaliação psicológica. A pasta afirmou ainda que não concorda com a metodologia de somar latrocínios e homicídios, "exceto se houver interesse em algo como total de mortos". Questionada sobre a proporção de mortos pela polícia ser maior do que no ano dos ataques do PCC, a secretaria disse que é porque a base de comparação (os homicídios) caiu de 413 para 296 (até setembro) - em números absolutos. Sobre o eventual desequilíbrio: um policial morto para cada 16,54, a pasta afirmou que "não existe uma proporção ideal; o ideal é que morram menos pessoas, policiais ou não" e destacou que "os policiais são mais treinados, tem melhor armamento...".