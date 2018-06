Secretaria de Administração Penitenciária investiga morte de detenta no Rio

RIO - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (Seap) do Rio informou que está investigando a morte de uma detenta na sexta-feira, 4, após ela ter passado mal por duas vezes em sua cela. A Seap ressaltou que na sexta-feira houve reclamação sobre a comida servida às detentas, mas que a mesma foi substituída. O órgão não esclareceu, no entanto, se a detenta que morreu havia comido da primeira refeição.

"A detenta passou mal nessa sexta-feira, 4 de maio. e foi inicialmente atendida por uma enfermeira e, no mesmo dia, por uma médica, que a examinou e medicou. No início da noite, a detenta voltou a passar mal, sendo acionada ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para sua remoção, vindo a óbito antes da chegada da ambulância", disse a Seap em nota.

De acordo com a Seap, o corregedor Geral do órgão, delegado federal Fabio Andrade, permaneceu durante toda essa madrugada na unidade com uma equipe da corregedoria para agilizar a apuração dos fatos, onde até o momento não foi constatado qualquer tipo de agressão contra as detentas. "No curso das diligências iniciais da corregedoria, foram encontrados quatro aparelhos de telefonia celular no interior das celas", limitou-se a informar a Seap.