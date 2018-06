Secretaria de Saúde inicia campanha contra aids no carnaval A Secretaria de Estado da Saúde, por intermédio do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids, inicia nesta segunda-feira às 12 horas, uma campanha de alerta contra aids. O objetivo é lembrar a importância do uso de camisinhas em relações sexuais, focando no período de carnaval. Durante toda a semana, os técnicos do Disk-Aids, serviço tira dúvidas da Secretaria, estarão nas ruas, atendendo pessoalmente a população, em cinco dos principais pontos de São Paulo. Ainda haverá distribuição de 10 mil preservativos e folhetos de orientação. Na segunda-feira o evento será no Museu de Arte São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, das 12 horas às 14 horas. Na terça e quarta-feira, nas unidades Poupatempo Itaquera e Sé, respectivamente. Na quinta e sexta-feira, véspera do feriado, o foco será nas rodoviárias Tiete e Barra Funda, abordando os paulistanos que forem deixar a capital.