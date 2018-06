Secretaria decreta alerta máximo em Nova Friburgo por causa da chuva

SÃO PAULO - A Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro decretou alerta máximo em Nova Friburgo, na Região Serrana, neste domingo, 1º, devido ao registro de chuvas intensas e elevação do nível dos rios.

Às 16h30, a Defesa Civil municipal de Nova Friburgo havia decretado estado de alerta. Segundo o órgão municipal, o sistema de sirenes foi acionado para que moradores de áreas de risco nos bairros Córrego Dantas e Jardilândia deixem suas casas. Até o momento, não há registro de desabamento/deslizamento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de chuva moderada a forte, com trovoadas e rajadas de ventos no Estado, com destaque para a região norte, noroeste fluminense, áreas da divisa com Minas Gerais, e Região Serrana.

O município do Rio está em atenção desde as 21h20 de sábado, 31 de dezembro. Áreas de instabilidade atuam sobre o Rio e ainda há previsão de chuva fraca a moderada para as próximas horas. O estágio é o segundo nível em uma escala de quatro, que se caracteriza pela possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte.